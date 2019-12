Laura van der Heijden, de stille kracht van de handbalsters

Door Lisette van der Geest



Ze wordt vaak omschreven als stille kracht. Laura van der Heijden (29), rechteropbouwspeelster in het Nederlands handbalteam, heeft inmiddels een jarenlange ervaring en diverse prijzen op haar naam. Maar de schijnwerpers zoekt zij niet. Ze laat het vaak over aan meer extraverte spelers. ,,Een goed team moet verschillende karakters hebben. Ik ben rustig, stap niet snel op de voorgrond. De rol die ik heb vind ik prima.’’



Van der Heijden brengt kalmte. Wanneer teamgenoten met gespannen gezichten en een misselijk gevoel in hun maag een belangrijke wedstrijd tegemoet gaan, denkt zij: dat heb ik gelukkig niet. Dan maakt ze maar een grapje, om de spanning te doorbreken. Of ze begint een gesprek over iets anders, niet handbalgerelateerd, wat er ook maar in haar opkomt.