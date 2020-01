LeBron James leidt Lakers langs oude club Cavaliers

MLB straft Houston Astros zwaar voor valsspelen

13 januari De Major League Baseball (MLB) heeft honkalclub Houston Astros zwaar gestraft wegens vals spelen. De winnaar van de World Series in 2017 zou gebaren van de tegenstanders hebben afgekeken. Werpers en catchers communiceren via gebaren en in het jaar van de winst in de World Series zouden die in het geheim via camera’s zijn opgenomen.