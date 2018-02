Lebron James schittert bij Cleveland

LIVE: Spanning stijgt, wie houdt Kodaira van goud af?

10:45 Wüst, Ter Mors en Leenstra kanshebbers op eremetaal Titelverdedigster is de Chinese Hong Zhang Japan won nog nooit goud bij vrouwen, wel bij de mannen (1998, Shimizu) Heather Bergsma (VS) is wereldkampioen op deze afstand Aanvang 11.00 uur Stormachtige wind in Gangneung Olympic Park