Lekke band maak vroegtijdig einde aan race De Vries

De Vries, die dit seizoen al vaker werd getroffen door pech, had vorige week in Frankrijk de sprintrace gewonnen. In de hoofdrace op circuit Paul Ricard eindigde hij als vijfde. De 23-jarige Fries klom door zijn prestaties in Frankrijk naar de derde plaats in het WK-klassement, maar door zijn uitvalbeurt in Oostenrijk viel hij weer terug naar plek zes.



De Brit George Russell won in Spielberg en verkleinde zijn achterstand op WK-leider Lando Norris tot twee punten.