Leonard met Clippers te sterk voor Raptors

Verzet groeit tegen inkrimpen Diamond League: ‘Dit brengt schade toe aan onze sport’

11 november Er is groeiend verzet onder atleten tegen de inkrimping van de Diamond League. De nieuwe atletenvakbond die door de Amerikaanse hink-stap-springer Christian Taylor is opgericht, krijgt veel bijval. Tientallen atleten hebben zich al aangemeld bij The Athletics Association. ,,De reacties zijn tot dusver sensationeel", aldus Taylor.