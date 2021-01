Let op, zij gaan het maken in sportjaar 2021!

Carlyle

Paardensport, 13 jaar

In de ‘hoefsporen’ van toppers als Zenith en De Sjiem

Het is geen simpele opgave om in de ‘hoefsporen’ van voorgangers als Zenith en De Sjiem te stappen. Maar als het allemaal meezit, wordt springpaard Carlyle komend jaar Nederlands grote paardensucces. Een bruine ruin, met donkere manen, en een nieuwe combinatie - sinds ruim een jaar - met een van de beste springruiters ter wereld: Jeroen Dubbeldam.