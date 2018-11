Letse atletiekbazin weg om dopingzaak

Van den Brink (16) jongste deelnemer Dakar, 22 Brabantse deelnemers

17:12 Mitchel van den Brink begint op 6 januari in Peru aan het avontuur van zijn nog jonge leven. De uit Ede afkomstige tiener gaat op die dag van start in de beruchte Dakar Rally. Hij is de jongste deelnemer ooit aan de uithoudingsproef voor mens en machine. Aardige bijkomstigheid: hij viert op 14 januari zijn 17de verjaardag en drie dagen later is de finish.