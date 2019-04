Li Jie ook in dubbel klaar op WK

LIVE | Trappers op voorsprong bij Landshut! Mitch Bruijsten scoort

19:45 De ijshockeyers van Tilburg Trappers verloren het eerste duel in de finale om de titel in de Oberliga van EV Landshut. De Duitsers waren in de Tilburgse ijshal met 1-4 te sterk. Vanavond wacht deel twee van de play-off-serie in de Zuid-Duitsland. Volg het duel hier LIVE.