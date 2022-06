Lieke Klaver tweede op 400 meter in regenachtig Hengelo: ‘Balen dat ik niet gewonnen heb’

,,Balen dat ik niet gewonnen heb”, aldus Klaver bij de NOS. ,,Regen is echt mijn weer. Volgens mij ging het wel oké, maar bij de tweede bocht sliep ik een beetje. Ik zette pas te laat aan, dat is nog niet mijn sterkste punt. Maar ik ging goed mee, toch?”, zei de 23-jarige die wel kon leven met haar tijd. ,,Hier moest ik vorig jaar nog heel hard voor werken.”



Er komen vandaag maar liefst vijf olympisch kampioenen in actie in Hengelo. Sifan Hassan laat weliswaar verstek gaan, maar met de Duitse verspringster Malaika Mihambo, de Canadese sprinter André De Grasse, de Zweedse polsstokhoogspringer Armand Duplantis, de Keniaanse middenafstandloopster Faith Kipyegon en de Oegandese specialiste op de steeplechase Peruth Chemutai is olympisch goud ruim vertegenwoordigd in Hengelo. Daarnaast komen diverse Nederlandse topatleten in actie, onder wie Femke Bol, Dafne Schippers, Churandy Martina, Nadine Visser en Liemarvin Bonevacia.