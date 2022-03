Lindsay van Zundert blijft op WK fractie onder persoonlijk record van Olympische Spelen

Van Zundert, die uitkwam in de tweede van zes startgroepen, was toen ze in actie was gekomen goed voor de tweede score. Alleen de Georgische Anastasia Goebanova had op dat moment een duidelijk betere score: 62,59. Nadat de elfde deelneemster niet aan de score van de Nederlandse was gekomen, was al zeker dat Van Zundert geplaatst is voor de vrije kür.