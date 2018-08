Lisenko schendt dopingregels en mag niet onder neutrale vlag meedoen aan EK

De Russische atletiekbond is nog altijd geschorst vanwege de omvangrijke dopingschandalen in het land en om die reden zijn Russische atleten in principe uitgesloten van deelname aan internationale evenementen. Ze mogen wel onder neutrale vlag meedoen als ze kunnen aantonen dat ze de afgelopen jaren regelmatig op doping zijn getest in een land met een erkend antidopingprogramma.



Lisenko mocht zodoende vorig jaar meedoen aan de WK in Londen, waar hij het zilver veroverde. In maart van dit jaar greep hij de mondiale titel indoor in Birmingham. Onlangs sprong hij 2,40 meter op de Diamond League van Monaco. Volgens de IAAF heeft Lisenko niet aangegeven waar hij verbleef, zodat hij onvindbaar was voor de dopingcontroleurs. Dat is in strijd met de dopingregels.