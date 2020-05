LIVE | Basketbalcompetitie start niet zonder publiek

Van Kalmthout maakt zich alsnog op voor debuut in IndyCar

0:02 Rinus van Kalmthout kan op 6 juni in Texas eindelijk aan zijn bijzondere race-avontuur beginnen. Hij maakt dan als 19-jarige tijdens de Genesys 300 zijn debuut in de IndyCar. In maart zag de autocoureur zijn vuurdoop nog in rook opgaan.