LIVE | Bayern mag 250 toeschouwers toelaten bij slotduel, Turkse president woedend op UEFA

EK open water Van Rouwendaal hoopt op warmer Lupameer: ‘Ik wil graag weten waar ik sta’

4 mei Sharon van Rouwendaal wacht de komende dagen in spanning of ze volgende week kan starten op de Europese kampioenschappen open water in Hongarije. Vooralsnog vormt de temperatuur in het Lupameer bij Boedapest een belemmering.