LIVE | Copa Libertadores ligt zeker tot mei stil, mooi gebaar van Gary Neville

Ook het feestje van Verwijlen moet op de lange baan

18 maart Bas Verwijlen had zondag 22 maart rood omcirkeld in zijn agenda staan. ,,Ik had dan iets feestelijks gepland omdat het dan vermoedelijk zeker zou zijn dat ik me weer voor de Olympische Spelen had geplaatst”, vertelt de 36-jarige degenschermer. Hij had nu voor een World Cup in Buenos Aires moeten zijn, maar zit thuis in Den Bosch. ,,Ik heb net nog door de brievenbus met mijn buurvrouw staan praten. Het zijn rare tijden.”