LIVE | Denemarken slaat fors gat, Oranje kan draai niet vinden

Magistrale Anthony Davis leidt Lakers langs Timberwol­ves

7:18 Doorgaans is LeBron James de grote man bij Los Angeles Lakers, maar de grote vedette stond zondagavond in de NBA-wedstrijd tegen Minnesota Timberwolves even in de schaduw bij Anthony Davis. De 26-jarige Davis kwam tot maar liefst 50 punten, een persoonlijk record dit seizoen. De Amerikaan leidde de Lakers daarmee naar de 21e zege: 142-125.