LIVE: Gaat Kramer zijn ongekende loopbaan bekronen?

Kramer

De 10.000 kilometer van Sven Kramer is voor Nederland hét verhaal van deze Olympische Winterspelen. In 2006 was de pluizige Fries nét iets te jong om deze afstand te winnen, in 2010 was er die dramatische wissel en in 2014 stuitte Kramer op provinciegenoot Bergsma in bloedvorm. Vandaag moet dat alles uitgegumd worden. Dit moet de kroon op zijn werk worden.