LIVE | Getafe weigert te spelen tegen Inter, KNVB praat over gevolgen betaald voetbal

Directeur Indoor Brabant pareert kritiek: ‘Verkeerd signaal? Juist een goed signaal’

10 maart Door vele grote evenementen in Brabant ging dinsdag een dikke streep, behalve door het allergrootste: Indoor Brabant. Op het paardensportevenement in Den Bosch zijn vanaf donderdag maximaal duizend bezoekers per dagdeel welkom. En dat roept veel vragen op.