LIVE: Griffin zet Hockey Centre in vuur en vlam

'Ik wist dat ik het in me had'

Shaun White bevestigde eerder vannacht in Korea nog maar eens zijn status. ,,Ik wist dat ik het in me had, maar na mijn run wist ik niet zeker of ik het gered had'', vertelde White die zeer emotioneel reageerde toen zijn score oplichtte. ,,Ik ben zo trots, deze druk heb ik gewoon nodig.''