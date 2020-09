LIVE | Gündogan test bij ManCity positief, Duitsers bezorgd over Super Cup

Van Iersel doorstaat eerste EK-test met nieuwe beachpart­ner glansrijk

15 september ,,De eerste winst is binnen”, twitterde een blije Marleen Ramond-van Iersel op de eerste dag van het EK beachvolleybal in Jurmala. In Letland ondergaan de Goirlese en haar nieuwe beachpartner Pleun Ypma hun echte vuurdoop.