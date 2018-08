LIVE | Kromo trekt zich terug voor 100 meter vrij, Heemskerk naar halve finales

Atletiek

Dafne Schippers gaat vanavond in het Olympisch Stadion van Berlijn op jacht naar haar derde Europese titel op de 100 meter. De tweevoudig wereldkampioene op de 200 meter is echter vooraf niet tot torenhoge favoriete voor het goud bestempeld. De Brits Dina Asher-Smith was dit seizoen beduidend sneller. Zij liep 10,92, terwijl Schippers het hield op 11,01.



De Utrechtse komt rond 19.00 uur eerst in de halve finales in actie. Daar moet ze zich zien te plaatsen voor de finale, die om 21.30 uur staat gepland. Naast Schippers komen ook Jamile Samuel, Naomi Sedney en Marije van Hunenstijn in actie in de halve finales van het koningsnummer.