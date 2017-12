Wattimena mag naar huis, Cross verder na thriller

Door Pim Bijl



Na een prima begin kakte Wattimena in en volgde een walk-over van Steve West. Kostbaar waren zijn missers om de eerste set te winnen. Het verschil zat hem sowieso in zijn dubbels, want in scores ontliepen beide darters elkaar weinig. West bleek vele malen koelbloediger dan de 29-jarige man uit Westervoort.



Dat Wattimena in aanloop naar het toernooi trainde met Raymond van Barneveld had hem goed gedaan. Zijn zege in de eerste ronde op Jamie Cullen noemde hij zijn grootste overwinning ooit. Voor het eerst haalde hij de tweede ronde op het WK, maar een al even mooi vervolg zat er niet in. Hij wist nog terug te keren tot 3-1 in sets, maar daarna was het gedaan.

Met Michael van Gerwen en Vincent van der Voort hebben tot nu toe twee Nederlanders zich verzekerd van een plaats bij de laatste zestien.



West schakelde in de eerste ronde met Benito van de Pas ook al een Nederlander uit: ,,Ik speelde dit keer niet zo goed, maar Jermaine miste veel kansen. Dat heb ik af kunnen straffen."



Raymond van Barneveld kan zich vanavond bij dat tweetal voegen. Hij speelt in de derde partij van de avond tegen Kyle Anderson.



Cross

In de mooiste partij van de middag klopte Rob Cross zijn landgenoot Michael Smith in een thriller. Cross wist de partij pas in de zevende set veilig te stellen en won met 4-3.



Uitslagen WK darts vanmiddag, tweede ronde (best of 7 sets)

West- Wattimena 4-1

M. Smith - Cross 3-4

Brown - Lerchbacher 4-2



Bekijk hier alle uitslagen en het programma