LIVE 'Multi-EK' | Estafetteteams door naar finales, Stam en Schoon naar halve finale beachvolley

De gouden jacht van Femke Bol op het EK in München: 'Ik ben jong en herstel snel, dus ik wil het gewoon proberen’

Femke Bol kan op het EK in München de atlete van het toernooi worden met haar overvolle programma, maar zoveel willen is ook een risico. Vanavond (21.45 uur) is alweer haar hordenfinale en driemaal EK-goud lonkt, met ook nog de 4x400 meter in het vooruitzicht. Maar is het ook verstandig? ,,Ik weet dat het moeilijk is.”

10:54