LIVE ‘Multi EK’ | Samuel en Burnet naar halve finales 200 meter, Bol mag hardop dromen van unieke dubbel

Joost Luiten is terug na golfdepres­sie: ‘Ik wilde mijn been breken, zodat ik niet verder hoefde te spelen’

Na een afwezigheid van bijna drie maanden maakt Joost Luiten donderdag op de Czech Masters in Praag zijn rentree op de golfbaan. Nederlands succesvolste golfer (met zes overwinningen op de Europese Tour) had die tijd nodig om te herstellen van een mentale dip na enkele dramatisch verlopen toernooien. „De honger naar het spel is weer terug.’’

17 augustus