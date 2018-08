LIVE: Nederlands succes op open water, discuswerpsters uitgeschakeld

Discuswerpsters snel klaar

Corinne Nugter en Jorinde van Klinken zijn er bij de EK atletiek in Berlijn niet in geslaagd de finale van het discuswerpen te halen. Ze bleven allebei steken in de kwalificatie.



Een afstand van 58,50 meter óf een plek bij de beste twaalf was nodig om de eindstrijd te halen. Zesvoudig Nederlands kampioene Nugter reikte met de 1 kilogram wegende schijf tot 55,70, goed voor de veertiende plaats. Van Klinken wierp 54,33 en eindigde als twintigste.



Van Klinken is met achttien jaar nog juniore en geldt als groot talent. De Drentse krachtatlete veroverde vorige maand brons bij het kogelstoten op de WK onder 20 in Finland.



De Kroatische Sandra Perkovic kwam het verst in de kwalificatie met 64,54. Zij kan zaterdag in de finale als eerste vrouw ooit voor de vijfde keer Europees goud veroveren op een atletiekonderdeel.