LIVE: Oogsten Visser en Van der Weijden mee op 5000 meter?

Kramer zag slechte rit op 10.000 meter al aankomen

15 februari De olympische schaatsdroom van Sven Kramer is opnieuw in een nachtmerrie geëindigd. De 31-jarige Fries greep bij de Winterspelen in Zuid-Korea op ontluisterende wijze opnieuw naast goud op de 10.000 meter. Het goud ging naar Ted-Jan Bloemen, die sinds 2014 voor Canada uitkomt. De onttroonde titelhouder Jorrit Bergsma pakte zilver.