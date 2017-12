LIVE: Krijgt Oranje nog vat op beresterk Noorwegen?

Goedemiddag! Welkom in ons liveblog van de halve finale van het WK handbal tussen Nederland en Noorwegen. In de Barclaycard Arena in Hamburg gaat het team van bondscoach Helle Tomsen voor ‘vier keer scheepsrecht’ tegen angstgegner Noorwegen, die bij het WK van 2015 te sterk was in de finale, het brons voor Oranje weggriste bij de Spelen in Rio en ook te sterk was in de EK-finale van exact een jaar geleden. Mis niets in ons liveblog!