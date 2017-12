LIVE: Patrick Roest heeft snelste tijd voor dweilpauze

Hoe werkt het?

Zowel bij de mannen als vrouwen mag Nederland met het maximale aantal van tien schaatsers in februari deelnemen aan Pyeongchang. Er zijn zestien olympische startposities beschikbaar. Bij de vrouwen is de verdeling: drie op de 500 meter, 1000 meter, 1500 meter en 3000 meter en twee op de 5000 meter. Voor de massastart, met twee rijders per gekwalificeerd land in de baan, is Irene Schouten op voorhand al aangewezen. Voor de ploegachtervolging zijn Antoinette de Jong, Marrit Leenstra en Ireen Wüst alvast geselecteerd. Lees hier meer over hoe het OKT precies werkt.