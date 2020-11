LIVE | Ronaldo maakt gelijk voor Juve, Manchester United comfortabel op voorsprong

Bijrol voor Oran­je-judoka's op eerste dag EK

19 november In navolging tot haar drie ploeggenoten van TeamNL is ook Sanne Verhagen op de openingsdag van de Europese titelstrijd judo in Praag uitgeschakeld. Ze verloor in de tweede ronde van de klasse tot 57 kg van Telma Monteiro uit Portugal. In de eerste ronde had Verhagen gewonnen van Alexandra Florian uit Azerbeidzjan.