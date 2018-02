LIVE: Rusland naar ijshockeyfinale, curlingbrons voor Zwitserland

Vonn verstrooit as grootvader

Lindsey Vonn heeft in Pyeongchang as van haar overleden grootvader verstrooid. Tijdens haar wedstrijden speelde een eerbetoon aan haar opa een belangrijke rol.,,Ik weet dat het heel veel voor hem had betekend om er hier in Zuid-Korea bij te zijn. Nu is een deel van hem toch hier'', zei Vonn over haar opa, die in de jaren vijftig van de vorige eeuw vocht in de Korea Oorlog.