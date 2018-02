LIVE: Snelste tijd Cha, wachten is op kanonnen

Records

Het wereldrecord op de 1000 meter is van Shani Davis en dateert alweer uit 2009 (het oudste nog staande record op de reguliere afstanden). De Amerikaan, tweevoudig olympisch kampioen op deze afstand, reed op de hooglandbaan van Salt Lake City naar 1.06,42. Het wereldrecord laaglandbanen is van Kjeld Nuis. Hij reed tijdens het OKT in december naar 1.07,64. Het baanrecord in Gangneung is ook van Nuis: 1.08,26. De verwachting is dat dat record vandaag sneuvelt, maar dat het olympisch record van Gerard van Velde (1.07,18 van 2002 in Salt Lake City) te hoog gegrepen is.