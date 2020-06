LIVE | Spelers Fortuna akkoord met salarisverlaging

Deze week in... 1989 Hoe Michael Chang het tennistoer­nooi in Rosmalen op de kaart zette: ‘De tribunes stroomden vol’

10:12 We volgen de sportkalender, maar gaan terug in de tijd. Aflevering 8 in deze serie: de eerste editie van het tennistoernooi in Rosmalen, in 1989. We blikken terug met Libéma-topman Dirk Lips.