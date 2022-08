LIVE ‘Super-EK’ | Alle hoop op Femke Bol en co na vijfde plaats estafettemannen

Column Xavi Simons: Voor de knuffel­voet­bal­ler van PSV wacht nu het groteman­nen­werk

Xavi Simons, de 19-jarige knuffelvoetballer van PSV, was pas twee toen de spelerscarrière van zijn vader in 2005 geruisloos eindigde bij TOP Oss. Regillio Simons had in 12 wedstrijden geen enkele keer gescoord, als aanvaller nota bene. Twee seizoenen eerder was hem dat in 27 wedstrijden voor Willem II ook al niet gelukt. Op zijn 31ste besloot Regillio Simons voetbalvader te worden.

8:00