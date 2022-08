Live ‘Super EK’ | Liemarvin Bonevacia in finale 400 meter, straks medaillekansen Femke Bol en Lieke Klaver

Op de zevende dag van het Super-EK in München is TeamNL op medaillejacht. Liemarvin Bonevacia komt rond 21.40 in actie in de finale van de 400 meter en vervolgens is het de beurt aan Femke Bol en Lieke Klaver op diezelfde afstand. In de tijdrit voor vrouwen bij het EK wielrennen pakte wereldkampioen Ellen van Dijk zilver en Riejanne Markus brons. Verder begon Anouk Vetter aan de zevenkamp en is Jos van Emden niet tevreden over zijn resultaat. Volg alle hoogtepunten in ons liveblog.