LIVE | ‘Tour in augustus, Vuelta in september’, Fellaini na drie weken uit ziekenhuis

Oproep: Wat mist u zelf het meest in deze weken zonder topsport?

13 april Die tweewekelijkse gang naar het stadion met de (klein-)kinderen, ouders of vrienden. Hartstochtelijk meeleven met uw club, mopperen op de VAR bij de koffieautomaat op maandagochtend. Of die eindeloze sportzondag op de bank, zappend van Formule 1, via de marathon, naar een wielerklassieker en de eredivisie, om af te sluiten met de topper in de Spaanse competitie.