LIVE: Unieke exit Canadese curlingvrouwen, eerste goud gloort voor Russen

Wereldtitel hand­boog­schut­ter Schloesser

20 februari Boogschutter Mike Schloesser heeft bij de WK indoor in het Amerikaanse Yankton de wereldtitel veroverd op het onderdeel compound. De Limburger versloeg in de finale de Italiaan Sergio Pagni met minimaal verschil: 146-145. Hij was in 2013 al eens wereldkampioen in de buitenlucht.