LIVE: Wat kan Cross tegen Henderson, Van den Bergh stunt

Shiffrin heerst op slalom in Lienz

15:15 Skiester Mikaela Shiffrin heeft in Lienz, in het zuidwesten van Oostenrijk, de slalom voor de wereldbeker gewonnen. Het was de 36e wereldbekerzege voor de 22-jarige Amerikaanse, die vorige week in het Franse Courchevel al zegevierde op de parallelslalom en de reuzenslalom.