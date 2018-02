LIVE: 'We' gaan op kop na goud van Sven

5000 meter

Vandaag staat voor Nederland voornamelijk in het teken staan van de 5000 meter bij de mannen. Uiteraard is Sven Kramer de grote favoriet. De 31-jarige Fries gaat op jacht naar zijn derde olympische titel op rij op deze afstand. Hij rijdt in de tiende rit tegen de Duitser Patrick Beckert. Zijn grote rivaal Ted-Jan Bloemen, de houder van het wereldrecord op deze afstand, komt in de voorgaande race aan de beurt.



De 5000 meter, met in totaal elf races, begint om 08.00 uur Nederlandse tijd. Namens Oranje verschijnen ook Bob de Vries, die Kramer bij het olympisch kwalificatietoernooi eind december in Thialf verrassend te snel af was, en Jan Blokhuijsen in actie. De laatste werd in de aanloop naar de Winterspelen getroffen door een griepaanval en overwoog zelfs even om later naar Zuid-Korea te gaan. Uiteindelijk stapte hij toch op de geplande datum van 30 januari in het vliegtuig.