LIVE WK atletiek | Sifan Hassan en Maureen Koster in finale 5000 meter, Klaver en Visser in estafettefinale

met samenvatting Machtsver­toon volleybal­sters op EK: zonder nederlaag naar achtste finales

De Nederlandse volleybalsters hebben zich op overtuigende wijze geplaatst voor de achtste finales van het EK in België, Estland, Duitsland en Italië. De ploeg was na vier zeges op rij al zeker van groepswinst, maar bleef ook tegen Finland foutloos: het werd 3-0 in sets.