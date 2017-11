Loodzware loting voor volleyballers

Om de tweede ronde te bereiken moet de ploeg van bondscoach Gido Vermeulen twee ploegen onder zich houden. ,,Het is fantastisch dat we ons mogen meten met toplanden als Brazilië, Frankrijk en ook Canada'', reageerde Vermeulen, die zich met zijn ploeg eind mei in Apeldoorn kwalificeerde voor de wereldtitelstrijd. ,,Op het EK in Polen hebben we al laten zien dat we het spel van Frankrijk kunnen ontregelen. Maar normaal gesproken mag je deze drie landen hoger inschatten. Tegen Egypte en China hebben we een goede kans. We kennen ze uit de World League en kunnen zeker van ze winnen.''