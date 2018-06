Lorenzo boekt in Catalonië tweede zege op rij in MotoGP

Lorenzo had twee weken geleden op het Italiaanse circuit van Mugello zijn eerste zege voor Ducati geboekt.

De coureur van Mallorca maakte onlangs bekend dat hij na dit seizoen verhuist van Ducati naar het fabrieksteam van Honda. De drievoudig wereldkampioen in de MotoGP gaat daar een topduo vormen met landgenoot Marc Márquez, die al vier wereldtitels in de koningsklasse van de motorsport in bezit heeft. Lorenzo moest lang wachten op succes met Ducati, maar heeft de smaak ineens te pakken.

Hij startte op het Circuit de Catalunya van poleposition en reed vrijwel de hele race aan kop. Alleen in de eerste ronde moest Lorenzo de leiding even afstaan aan regerend wereldkampioen Márquez, die als tweede eindigde en de leiding in de WK-stand verstevigde. De Italiaanse veteraan Valentino Rossi kwam als derde over de finish. Diens landgenoot Andrea Dovizioso schoof in de negende ronde op zijn Ducati onderuit terwijl hij de derde plaats in handen had.