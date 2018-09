Lorenzo pakt poleposition in San Marino

Schippers vierde op 100 meter Continen­tal Cup in Tsjechië, Martina vijfde op 200 meter

15:57 Dafne Schippers is tijdens de Continental Cup in Ostrava vierde geworden op de 100 meter. Ze liep in Tsjechië een tijd van 11,23 en was daarmee 0,09 langzamer dan winnares Marie-Josée Ta Lou uit Ivoorkust.