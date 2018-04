Loterij draagt ruim 44 miljoen euro bij aan sport

Degelijke rentree Luiten in Marokko ondanks geblesseer­de pols

15:11 Joost Luiten heeft een degelijke rentree gemaakt op de Europese Tour. De Rotterdammer, hersteld van een polsblessure, noteerde in de eerste ronde van de Trophée Hassan II in Marokko een score van 72 slagen. Die ronde level par op de Royal Golf Dar Es Salam in Rabat bracht hem in de tussenstand op de voorlopige 20ste plaats.