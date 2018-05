'Love niet op tijd fit voor eerste finaleduel'

Love miste zondag al het beslissende duel in de eindstrijd van de Eastern Conference tegen Boston Celtics. Zijn vervanger Jeff Freen kwam in die wedstrijd tot negentien punten en acht rebounds.



,,Ik ben er niet zeker van dat hij kan spelen'', zei Tyronn Lue, coach van Cleveland voor vertrek naar Oakland waar donderdag de eerste ontmoeting is tussen Golden State Warriors en Cleveland Cavaliers is. Beide teams staan voor het vierde jaar op rij in de finale.



In 2015 en 2017 ging de titel naar Golden State Warriors en in 2016 was Cleveland Cavaliers over zeven wedstrijden de beste.