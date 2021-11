Luc Kroon verrast met Europese kortebaantitel 400 vrije slag, ook estafettegoud voor de mannen

De Volendammer, die traint in het Sloterparkbad in Amsterdam, bouwde zijn race goed op en ging in de slotfase voorbij de Italianen Matteo Ciampi en Marco de Tullio. Hij klokte een Nederlands record van 3.38,33 minuten. Dat was ruim een seconde sneller dan zijn oude nationale toptijd, gezwommen bij de wereldbekerwedstrijd in Boedapest.