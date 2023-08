Luini en de Groot pakken door na stunt tegen wereldkampioenen: duo bereikt finale EK beachvolleybal

Luini en De Groot stuiten vanaf 17.45 uur in de finale op de winnaar van de andere halve eindstrijd tussen de regerend Europees kampioenen David Åhman en Jonatan Hellvig uit Zweden en het Italiaanse duo Paolo Nicolai en Samuele Cottafava. De Italianen schakelden in de kwartfinale de Nederlanders Matthew Immers en Steven van de Velde uit.

De Europese titel bij de vrouwen ging naar de Zwitserse beachvolleybalsters Tanja Hüberli en Nina Brunner. Het duo was in de finale in twee sets te sterk voor Daniela Álvarez en Tania Moreno uit Spanje: 21-12 21-13. Voor het Zwitserse koppel is het de tweede EK-titel. In 2021 wonnen ze ook. Vorig jaar verloren ze de finale.