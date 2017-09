Luiten dertigste in European Masters

Luiten bereidde zich in Zwitserland voor op het KLM Open, volgende week in Spijk. Dan verdedigt hij zijn titel. Luiten kwam dit jaar nog niet echt in de buurt van een toernooizege. De zevende plaats in het Lyoness Open is tot dusver zijn beste resultaat in 2017. Op de wereldranglijst is Luiten afgedaald naar de 91ste plaats.