Luiten doet dankzij versoepeling toch mee aan majortoernooi US PGA Championship

,,Dat de quarantaineregel niet meer van toepassing is, verandert de zaak. Ik kan daar nu in één week in de bubbel het toernooi spelen en weer weg in plaats van daar twee extra weken rondhangen en wachten totdat het toernooi begint", aldus Luiten (34) over zijn herziene besluit.



Enkele dagen geleden meldde Luiten nog af te zien van deelname aan het grote golftoernooi. ,,Het US PGA Championship is een major en zo'n toptoernooi wil je natuurlijk altijd heel graag spelen. Maar na lang wikken en wegen heb ik besloten niet naar Amerika te gaan. Het aantal coronabesmettingen loopt nog steeds snel op in Californië en ik zou voor het toernooi twee weken in quarantaine moeten in de VS. De vraag is hoe je kunt presteren in een major als je eerst veertien dagen in een hotel moet blijven", scheef hij begin deze week.



In aanloop het naar het US PGA Championship maakt Luiten ook zijn opwachting op het Hero Open in Birmingham, dat van 30 juli tot en met 2 augustus op de kalender staat.