Luiten eindigt als negende op Indian Open

Luiten was gisteren na een matige rondgang van 74 slagen net buiten de top tien gevallen, maar herstelde zich op de slotdag enigszins in New Delhi. De klassering levert de Nederlander vrijwel zeker een startbewijs op voor het WGC Match Play, dat later deze maand in Austin wordt gehouden. Daar is de top 64 van de wereld welkom.



Luiten, vorige week 37e in Mexico, kwam uit op een totaal van 286 slagen, twee onder par. ,,Ik moet zeggen dat ik mentaal en fysiek wel een beetje op ben na die reis uit Mexico. Ik heb ook wat last van een stijve linkerpols. Niks verontrustends, maar ik heb wel even wat rust nodig'', meldde Luiten op zijn website. Hij moet nu afwachten of deelname aan het WGC Match Play erin zit. ,,Dat hangt af van wat er zondagavond gebeurt op de PGA Tour. Het zal op het randje zijn, in heb het niet meer in eigen hand. Ook daarom was ik in India graag een paar plekken hoger geëindigd. Maar een top-10 notering is natuurlijk altijd goed.''



De Engelsman Matt Wallace veroverde de titel na een play-off met zijn landgenoot Andrew Johnston. Beiden hadden de vierde ronde afgesloten met een totaal van 277 slagen. Met een birdie op de eerste extra hole pakte de 27-jarige Wallace zijn tweede toernooizege van dit jaar.