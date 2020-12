Luiten en Besseling alsnog naar seizoensfinale van de European Tour in Dubai

Video Besseling levert in, Luiten vindt weg omhoog

4 december Wil Besseling is op de derde dag van het Golf in Dubai Championship wat weggezakt. De Noord-Hollander ging rond in 71 slagen, één onder het baangemiddelde en zakte van de 43ste naar de gedeeld 52ste plaats. De golfer is op jacht naar een startbewijs voor het eindejaarstoernooi in het Arabische emiraat later deze maand.