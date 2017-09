Luiten gedeeld vierde na dag twee in Portugal

NOC*NSF volgt IOC en adviezen BuZa omtrent Spelen in Zuid-Korea

16:28 Het NOC*NSF volgt voorlopig het IOC (Internationaal Olympisch Comité) in haar statement dat de veiligheid van atleten de eerste prioriteit is bij de Olympische Spelen in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang. Er is volgens een woordvoerder van de Nederlandse sportorganisatie nog geen reden om met een apart statement te komen: ,,We volgen de richtlijnen, berichtgeving en adviezen die door het ministerie van Buitenlandse Zaken worden afgegeven."